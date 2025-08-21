Circuit du patrimoine de Bibost et Saint-Julien Bibost Rhône

Circuit du patrimoine de Bibost et Saint-Julien

Circuit du patrimoine de Bibost et Saint-Julien Devant le Centre d’animation 69690 Bibost Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

La randonnée du patrimoine permet de découvrir la diversité du patrimoine des 2 villages. Ainsi, les randonneurs partent à la rencontre de l’histoire de la région et de ses habitants ferme, moulin, chapelle, croix, point de vue…

+33 6 15 42 46 53

English :

The heritage hike allows you to discover the diversity of the heritage of the 2 villages. Thus, the hikers go to meet the history of the region and its inhabitants: farm, mill, chapel, cross, point of view…

Deutsch :

Die Wanderung zum Kulturerbe ermöglicht es, die Vielfalt des Kulturerbes der 2 Dörfer zu entdecken. So machen sich die Wanderer auf den Weg, um die Geschichte der Region und ihrer Bewohner kennenzulernen: Bauernhof, Mühle, Kapelle, Kreuz, Aussichtspunkt…

Italiano :

La passeggiata nel patrimonio permette di scoprire la diversità del patrimonio dei due villaggi. Gli escursionisti scopriranno la storia della regione e dei suoi abitanti: fattorie, mulini, cappelle, croci, punti panoramici…

Español :

El paseo patrimonial permite descubrir la diversidad del patrimonio de los 2 pueblos. Los excursionistas descubrirán la historia de la región y de sus habitantes: granjas, molinos, capillas, cruces, miradores…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-22 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme