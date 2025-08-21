Circuit du patrimoine de Haute Rivoire Haute-Rivoire Rhône

Circuit du patrimoine de Haute Rivoire

Circuit du patrimoine de Haute Rivoire 69610 Haute-Rivoire Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

16 panneaux installés sur certains bâtiments à des endroits spécifiques qui ont marqués le village. Un parcours culturel, anecdotique et historique que vous pouvez consulter en flashant le QR Code qui se trouve sur le panneau de départ.

English :

16 panels installed on buildings in specific locations that have left their mark on the village. A cultural, anecdotal and historical trail that you can consult by flashing the QR Code on the starting panel.

Deutsch :

16 Tafeln, die an bestimmten Gebäuden an bestimmten Orten angebracht sind, die das Dorf geprägt haben. Ein kultureller, anekdotischer und historischer Rundgang, den Sie sich ansehen können, indem Sie den QR-Code flashen, der sich auf dem Startschild befindet.

Italiano :

16 pannelli installati su alcuni edifici in luoghi specifici che hanno lasciato un segno nel villaggio. Un percorso culturale, aneddotico e storico che si può consultare lampeggiando il QR Code sul cartello di partenza.

Español :

16 paneles instalados en algunos edificios de lugares concretos que han dejado su huella en el pueblo. Un recorrido cultural, anecdótico e histórico que se puede consultar parpadeando el código QR del cartel de inicio.

