Circuit du Patrimoine de St Symphorien sur Coise Saint-Symphorien-sur-Coise Rhône

Circuit du Patrimoine de St Symphorien sur Coise

Circuit du Patrimoine de St Symphorien sur Coise 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit en 23 points de cette ville au riche patrimoine, un des Plus Beaux Détours de France. Le circuit met en lumière les édifices majeurs de la ville Eglise, porte Riverie, restes des remparts, maisons Renaissance, quartier des Tanneries, lavoir…

+33 4 72 24 00 35

English : Heritage tour in St Symphorien sur Coise

A 25-point tour of the rich heritage of a town that ranks among those most worth seeing in France to highlight its main buildings: the church, Riverie gate, the remains of the ramparts, Renaissance houses, the tannery district and the wash house.

23-Punkte-Rundgang durch diese Stadt mit ihrem reichen Kulturerbe, eine der schönsten Sehenswürdigkeiten Frankreichs. Der Rundgang beleuchtet die wichtigsten Gebäude der Stadt: Kirche, Porte Riverie, Reste der Stadtmauer, Renaissancehäuser, Gerbereiviertel, Waschhaus…

Un tour in 23 punti di questa città dal ricco patrimonio, una delle più belle deviazioni di Francia. Il tour mette in evidenza i principali edifici della città: la chiesa, la porta Riverie, i resti dei bastioni, le case rinascimentali, il quartiere delle concerie, il lavatoio, ecc.

Recorrido de 23 puntos por esta ciudad de rico patrimonio, uno de los Desvíos más bellos de Francia. El recorrido destaca los principales edificios de la ciudad: iglesia, puerta de Riverie, restos de las murallas, casas renacentistas, barrio de las Tenerías, lavadero, etc.

