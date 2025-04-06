Circuit du Patrimoine Petite Cité de Caractère® de Laroquebrou Laroquebrou Cantal
Circuit du Patrimoine Petite Cité de Caractère® de Laroquebrou Laroquebrou Cantal vendredi 1 août 2025.
Circuit du Patrimoine Petite Cité de Caractère® de Laroquebrou
Circuit du Patrimoine Petite Cité de Caractère® de Laroquebrou 15150 Laroquebrou Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez Laroquebrou, Petite Cité de Caractère® en Chataigneraie cantalienne, ses ruelles aux maisons à pans de bois regroupées autour du château qui se reflète dans la rivière la Cère.
https://chataigneraie-cantal.com/ +33 4 71 46 94 82
English : Heritage trail Medieval village of Laroquebrou
Heritage trail Medieval village of Laroquebrou.
Deutsch :
Entdecken Sie Laroquebrou, Petite Cité de Caractère® in der Chataigneraie Cantalienne, seine Gassen mit Fachwerkhäusern, die um das Schloss gruppiert sind, das sich im Fluss Cère spiegelt.
Italiano :
Scoprite Laroquebrou, una Petite Cité de Caractère® nella regione della Chataigneraie cantaliana, con le sue stradine e le case a graticcio raggruppate intorno al castello che si specchia nel fiume Cère.
Español :
Descubra Laroquebrou, Petite Cité de Caractère® de la Chataigneraie cantábrica, con sus callejuelas y sus casas con entramado de madera agrupadas en torno al castillo que se refleja en el río Cère.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme