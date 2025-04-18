Circuit du Patrimoine Petite Cité de Caractère® de Marcolès Marcolès Cantal

Venez découvrir la cité médiévale de Marcolès, labellisée parmi les Plus Beaux Villages de France ! Ancien village circulaire dont la dernière enceinte date du XIVe siècle, les origines du « pagus marculiscus » remontent au moins au Xe siècle.

Come and discover the medieval village of Marcolès,! An ancient circular village whose last wall dates back to the 14th century, the origins of the « pagus marculiscus » go back at least to the 10th century.

Entdecken Sie die mittelalterliche Stadt Marcolès, die als eines der schönsten Dörfer Frankreichs ausgezeichnet wurde! Als ehemaliges Runddorf, dessen letzte Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert stammt, gehen die Ursprünge des « pagus marculiscus » mindestens bis ins 10.

Venite a scoprire la città medievale di Marcolès, uno dei più bei villaggi di Francia! Antico villaggio circolare la cui ultima cinta muraria risale al XIV secolo, le origini del « pagus marculiscus » risalgono almeno al X secolo.

Venga a descubrir la ciudad medieval de Marcolès, uno de los pueblos más bellos de Francia Antiguo pueblo circular cuya última muralla data del siglo XIV, los orígenes del « pagus marculiscus » se remontan al menos al siglo X.

