Circuit du Patrimoine Petite Cité de Caractère® de Montsalvy Montsalvy Cantal

Circuit du Patrimoine Petite Cité de Caractère® de Montsalvy 15120 Montsalvy Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez une cité médiévale riche en patrimoine ecclésiastique et en histoire locale méridionale.
https://chataigneraie-cantal.com/ +33 4 71 46 94 82
English : Heritage tour Petite Cité de Caractère® of Montsalvy
Heritage walking trail in Montsalvy.
Deutsch :
Entdecken Sie eine mittelalterliche Stadt, die reich an kirchlichem Erbe und südländischer Lokalgeschichte ist.
Italiano :
Scoprite una città medievale ricca di patrimonio ecclesiastico e di storia locale meridionale.
Español :
Descubra una ciudad medieval rica en patrimonio eclesiástico e historia local del sur.
