Circuit du Patrimoine Petite Cité de Caractère® de Montsalvy Montsalvy Cantal

Circuit du Patrimoine Petite Cité de Caractère® de Montsalvy 15120 Montsalvy Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez une cité médiévale riche en patrimoine ecclésiastique et en histoire locale méridionale.

https://chataigneraie-cantal.com/   +33 4 71 46 94 82

English : Heritage tour Petite Cité de Caractère® of Montsalvy

Heritage walking trail in Montsalvy.

Deutsch :

Entdecken Sie eine mittelalterliche Stadt, die reich an kirchlichem Erbe und südländischer Lokalgeschichte ist.

Italiano :

Scoprite una città medievale ricca di patrimonio ecclesiastico e di storia locale meridionale.

Español :

Descubra una ciudad medieval rica en patrimonio eclesiástico e historia local del sur.

2025-05-10