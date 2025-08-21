Circuit du Patrimoine Les Belleville Savoie

Circuit du Patrimoine

Circuit du Patrimoine Saint Martin de Belleville 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le circuit du patrimoine invite à la découverte du vieux village de Saint Martin, de ses monuments et des lieux de la vie communautaire d’autrefois. Au départ de l’église paroissiale, il propose 12 étapes pour s’immerger dans le passé de Saint Martin.

http://st-martin-belleville.com/ +33 4 79 00 20 00

English : History Walk

The history walk takes you around the old village of Saint Martin discovering its monuments and the places that were important in yesteryear village life. Leaving from the parish church, there are 12 points of interest which immerse you into Saint Martin’s past.

Deutsch : Rundstrecke durch das kulturelle Erbgut

Auf der Rundstrecke durch das kulturelle Erbgut entdecken Sie das alte Dorf Saint Martin mit seinen Denkmälern und den Orten des gemeinschaftlichen Lebens von einst. Die Strecke beginnt an der Pfarrkirche und zieht sich über 12 Etappen durch die Vergangenheit von Saint Martin.

Italiano :

Il percorso del patrimonio invita a scoprire l’antico villaggio di Saint Martin, i suoi monumenti e i luoghi della vita comunitaria del passato. Partendo dalla chiesa parrocchiale, offre 12 tappe per immergersi nel passato di San Martino.

Español :

La ruta del patrimonio le invita a descubrir el antiguo pueblo de San Martín, sus monumentos y los lugares de la vida comunitaria de antaño. Partiendo de la iglesia parroquial, ofrece 12 etapas para sumergirse en el pasado de San Martín.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme