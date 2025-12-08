Circuit du Patrimoine Saint-Pierre d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Circuit du Patrimoine Saint-Pierre d’Oléron

Circuit du Patrimoine Saint-Pierre d'Oléron 1 place Gambetta 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

À Saint-Pierre d’Oléron, les attraits ne manquent pas ! Alors, profitez de cette belle balade aux découvertes riches et variées… Patrimoine bâti, savoir-faire et traditions, jardins, œuvres artistiques locales sont autant d’éléments à explorer.

+33 5 46 47 02 83

English : Saint-Pierre d’Oléron Heritage Trail

There’s no shortage of attractions in Saint-Pierre d’Oléron! So why not take advantage of this beautiful stroll and discover a wealth of different things? Built heritage, skills and traditions, gardens and local artworks are just some of the elements to be explored.

Deutsch : Rundgang durch das Kulturerbe Saint-Pierre d’Oléron

In Saint-Pierre d’Oléron mangelt es nicht an Attraktionen! Genießen Sie diesen schönen Spaziergang, bei dem es viel zu entdecken gibt Das bauliche Erbe, das Know-how und die Traditionen, die Gärten und die lokalen Kunstwerke sind allesamt Elemente, die es zu erkunden gilt.

Italiano :

A Saint-Pierre d’Oléron le attrazioni non mancano! Approfittate quindi di questa bella passeggiata, ricca di scoperte e di varietà Il patrimonio edilizio, le competenze e le tradizioni, i giardini e le opere d’arte locali sono solo alcune delle cose da scoprire.

Español : Ruta del Patrimonio de Saint-Pierre d’Oléron

En Saint-Pierre d’Oléron no faltan las atracciones Así que aproveche este hermoso paseo, con sus ricos y variados descubrimientos.. Patrimonio arquitectónico, oficios y tradiciones, jardines y obras de arte locales son sólo algunas de las cosas que podrá explorar.

