Circuit du Patrimoine Saint-Pierre Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Circuit du Patrimoine Saint-Pierre

Circuit du Patrimoine Saint-Pierre Office de tourisme 17480 Le Château-d’Oléron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Le Château d’Oléron, au patrimoine riche ! Un circuit dédié à la découverte du quartier historique et les anciennes dénominations des ruelles pittoresques, de l’église Notre Dame de l’Assomption, de la citadelle, du port ostréicole.

+33 5 46 85 65 23

English : Saint-Pierre Heritage Tour

Château d’Oléron, with its rich heritage! A tour dedicated to discovering the historic district and the old names of the picturesque lanes, the Notre Dame de l’Assomption church, the citadel and the oyster port.

Deutsch : Erbgut-Rundgang Saint-Pierre

Das Château d’Oléron mit seinem reichen Kulturerbe! Ein Rundgang, der der Entdeckung des historischen Viertels und den alten Bezeichnungen der malerischen Gassen, der Kirche Notre Dame de l’Assomption, der Zitadelle und des Austernhafens gewidmet ist.

Italiano :

Château d’Oléron, con il suo ricco patrimonio! Un tour dedicato alla scoperta del quartiere storico e degli antichi nomi delle pittoresche viuzze, della chiesa di Notre Dame de l’Assomption, della cittadella e del porto delle ostriche.

Español : Ruta del Patrimonio de Saint-Pierre

Château d’Oléron, ¡con su rico patrimonio! Un recorrido dedicado a descubrir el casco histórico y los antiguos nombres de las pintorescas callejuelas, la iglesia de Notre Dame de l’Assomption, la ciudadela y el puerto de las ostras.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-18 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme