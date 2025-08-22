Circuit du petit bocage de Belval Plessis-de-Roye Oise

Circuit du petit bocage de Belval A cheval

Circuit du petit bocage de Belval Espace St Jean, Rue Saint-Jean 60310 Plessis-de-Roye Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 5500.0 Tarif :

Territoire à la fois sylvicole et agricole, les paysages traversés par cet itinéraire abritent des restes du système bocager.

English : Circuit du petit bocage de Belval

A combination of forestry and agriculture, the landscapes crossed by this route are home to remnants of the bocage system.

Deutsch : Circuit du petit bocage de Belval

Die von dieser Route durchquerten Landschaften sind sowohl forst- als auch landwirtschaftlich geprägt und beherbergen noch Reste des Bocage-Systems.

Italiano :

I paesaggi attraversati da questo percorso sono sia forestali che agricoli e contengono resti del sistema di bocage.

Español : Circuit du petit bocage de Belval

Los paisajes que atraviesa esta ruta son tanto forestales como agrícolas, y contienen restos del sistema de bocage.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-03 par SIM Hauts-de-France