Circuit du pignada Saint-Paul-lès-Dax Landes

Circuit du pignada Saint-Paul-lès-Dax Landes vendredi 1 août 2025.

Circuit du pignada Vélo de route Difficile

Circuit du pignada Allée de Christus 40990 Saint-Paul-lès-Dax Landes Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 24000.0 Tarif :

Pour les sportifs chevronnés aimant la performance ou la tranquillité. Ce circuit, aux limites de la commune, emprunte des pistes forestières en partie sablonneuses ou boueuses dans un espace boisé.

Difficile

English : Circuit du pignada

For experienced sportsmen who like performance or tranquillity. This circuit, on the edge of the commune, follows forest tracks that are partly sandy or muddy in a wooded area.

Deutsch : Circuit du pignada

Für erfahrene Sportler, die Leistung oder Ruhe lieben. Diese Strecke an der Gemeindegrenze führt über teilweise sandige oder schlammige Waldwege in einem bewaldeten Gebiet.

Italiano :

Per gli sportivi esperti che amano le prestazioni o la tranquillità. Questo circuito, ai margini del comune, segue sentieri forestali, alcuni dei quali sabbiosi o fangosi, in un’area boschiva.

Español : Circuit du pignada

Para deportistas experimentados a los que les gusta el rendimiento o la tranquilidad. Este circuito, en el límite del municipio, sigue pistas forestales, algunas de ellas arenosas o embarradas, en una zona boscosa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine