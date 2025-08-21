Circuit du plan d’eau d’Herculat Treignat Allier

Circuit du plan d’eau d’Herculat

Circuit du plan d’eau d’Herculat 1 Rue des Forges 03380 Treignat Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Véritable aperçu de toutes les richesses du Pays d’Huriel, cette boucle oscille entre l’Histoire, l’eau, les forêts et le bocage.

https://www.cc-pays-huriel.com/ +33 4 70 51 63 36

English :

A true overview of all the riches of the Pays d’Huriel, this loop oscillates between history, water, forests and bocage.

Deutsch :

Dieser Rundweg ist ein echter Überblick über alle Reichtümer des Pays d’Huriel und schwankt zwischen Geschichte, Wasser, Wäldern und Bocage.

Italiano :

L’anello comprende tutte le ricchezze del Pays d’Huriel, con il suo mix di storia, acqua, foreste e campi coltivati con siepi.

Español :

Este bucle ofrece toda la riqueza del Pays d’Huriel, con su mezcla de historia, agua, bosques y tierras de labranza cubiertas de setos.

