Circuit du plateau d’Algrange Thionville Moselle

Circuit du plateau d’Algrange Adultes A pieds Difficile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du plateau d’Algrange 1 Place Notre-Dame-des-Neiges Beuvange-sous-Saint-Mi 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 210 Distance : 10300.0 Tarif :

Le circuit du Plateau d’Algrange est varié, très agréable et permet de parcourir des boucles entre 3,5 et 12 kilomètres. Le tracé offre notamment la possibilité de point de vue sur le Val d’Algrange, les sites des quatre anciennes mines de fer ainsi que sur la vallée sidérurgique de la Fensch.

https://www.agglo-thionville.fr/ +33 3 82 52 65 26

English :

The circuit of the Plateau d’Algrange is varied, very pleasant and allows you to cover loops between 3.5 and 12 kilometres. The route offers in particular the possibility of point of view on the Val d’Algrange, the sites of the four old iron mines as well as on the iron and steel valley of the Fensch.

Deutsch :

Der Rundweg auf dem Plateau d’Algrange ist abwechslungsreich, sehr angenehm und ermöglicht Schleifen zwischen 3,5 und 12 Kilometern. Die Strecke bietet vor allem Aussichtspunkte auf das Val d’Algrange, die Standorte der vier ehemaligen Eisenminen sowie auf das Stahltal der Fensch.

Italiano :

Il circuito del Plateau d’Algrange è vario, molto piacevole e permette di percorrere anelli di lunghezza compresa tra 3,5 e 12 chilometri. Il percorso offre la possibilità di ammirare la Val d’Algrange, i siti delle quattro ex miniere di ferro e la valle siderurgica del Fensch.

Español :

El circuito del Plateau d’Algrange es variado, muy agradable y permite cubrir bucles de entre 3,5 y 12 kilómetros. La ruta ofrece la posibilidad de contemplar el Val d’Algrange, los emplazamientos de las cuatro antiguas minas de hierro, así como el valle del acero del Fensch.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-08 par Système d’information touristique Lorrain