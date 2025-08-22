Circuit du Point du Jour Saint-Caprais Allier

Circuit du Point du Jour

Circuit du Point du Jour Place de l’église 03190 Saint-Caprais Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours très facile qui offre une randonnée accessible au plus grand nombre, au coeur du bocage.

http://www.montlucon-tourisme.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

A very easy route which offers a hike accessible to most people, in the heart of the bocage.

Deutsch :

Sehr leichte Strecke, die eine für die meisten Menschen zugängliche Wanderung im Herzen der Bocage bietet.

Italiano :

Un percorso molto facile che offre una passeggiata accessibile al maggior numero di persone, nel cuore del bocage.

Español :

Una ruta muy fácil que ofrece un paseo accesible al mayor número de personas, en el corazón del bocage.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme