Circuit du Pré Saulé Bourth Eure

Circuit du Pré Saulé

Circuit du Pré Saulé Place de l’église 27580 Bourth Eure Normandie

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

La commune de Bourth a été construite sur le tracé d’une voie romaine et au bord de la rivière Iton. Au cours de cette balade, vous traversez le bourg, ses belles demeures et les vestiges de son patrimoine industriel. Vous parcourez également les chemins de la vallée de l’Iton et de la forêt de Bourth (600 ha), écrin de verdure de cette petite ville normande.

+33 2 32 32 17 17

English : Circuit du Pré Saulé

The village of Bourth was built along a Roman road on the bank of the river Iton. The walk will take you through the centre of the village with its beautiful houses and remnants of its industrial past. You will also follow paths in the Iton valley and in the forest of Bourth (600 ha), the green area of this little Noman village.

Deutsch :

Die Gemeinde Bourth wurde auf der Trasse einer römischen Straße und am Ufer des Flusses Iton errichtet. Auf dieser Wanderung durchqueren Sie den Marktflecken mit seinen schönen Häusern und den Überresten seines industriellen Erbes. Sie durchqueren auch die Wege des Iton-Tals und des 600 ha großen Waldes von Bourth, dem grünen Schmuckkästchen dieser normannischen Kleinstadt.

Italiano :

La città di Bourth è stata costruita sul tracciato di una strada romana e sulle rive del fiume Iton. Durante questa passeggiata, attraverserete la città, le sue belle case e i resti del suo patrimonio industriale. Seguirete anche i sentieri della valle d’Iton e della foresta di Bourth (600 ettari), la cornice verde di questa piccola città normanna.

Español :

La ciudad de Bourth se construyó sobre el trazado de una calzada romana y a orillas del río Iton. Durante este paseo, pasará por la ciudad, sus hermosas casas y los restos de su patrimonio industrial. También recorrerá los senderos del valle del Iton y del bosque de Bourth (600 ha), el marco verde de esta pequeña ciudad normanda.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme