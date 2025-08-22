Circuit du puits de l’Enfer Bougy-lez-Neuville Loiret

Circuit du puits de l’Enfer A pieds

Circuit du puits de l’Enfer Place des Marronniers 45170 Bougy-lez-Neuville Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 135 Distance : 9800.0 Tarif :

Depuis Bougy-lez-Neuville, petit village tranquille à l’orée de la forêt d’Orléans, cette randonnée rejoint plusieurs carrefours forestiers. Elle chemine également près des gouffres du Puits de l’enfer et du chêne du même nom.

+33 2 38 91 02 93

English : Puits de l’Enfer pathway

From Bougy-lez-Neuville, a small and tranquil village on the edge of the Orléans forest, this walking route passes by several forest crossroads. It also meanders its way near the Puits de l’Enfer chasm and the eponymous oak tree.

Deutsch :

Von Bougy-lez-Neuville aus, einem kleinen, ruhigen Dorf am Rande des Orléans-Waldes, führt diese Wanderung zu mehreren Waldkreuzungen. Sie führt auch an den Abgründen des Puits de l’enfer und der gleichnamigen Eiche vorbei.

Italiano :

Da Bougy-lez-Neuville, un piccolo e tranquillo villaggio ai margini della foresta di Orléans, questa escursione unisce diversi incroci forestali. Inoltre, passa vicino alla voragine del Puits de l’enfer e all’omonima quercia.

Español :

Desde Bougy-lez-Neuville, un pequeño y tranquilo pueblo al borde del bosque de Orleans, esta excursión une varios cruces de bosques. También pasa cerca de la sima del Puits de l’enfer y del roble del mismo nombre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par SIT Centre-Val de Loire