Circuit du Romont Trondes Meurthe-et-Moselle
Circuit du Romont Trondes Meurthe-et-Moselle vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Romont Adultes A pieds Facile
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du Romont 32 Rue du Genevaux 54570 Trondes Meurthe-et-Moselle Grand Est
Durée : Distance : 6000.0 Tarif :
Envie d’une parenthèse au vert, entre petits villages et campagne paisible ?
Le circuit du Romont vous propose une boucle agréable entre Trondes et Laneuveville-derrière-Foug, au coeur du Toulois.
Une balade accessible, idéale pour se détendre et s’aérer l’esprit !
Départ terrain de football de Trondes
Balisage anneau vert
Distance 6km
Durée 2h
Tracé de randonnée téléchargeable en ligne sur le site des Sentiers de la Linotte.
Facile
https://www.sentiers-de-la-linotte.com/
English :
Looking for a green break between small villages and peaceful countryside?
The Romont circuit offers a pleasant loop between Trondes and Laneuveville-derrière-Foug, in the heart of the Toulois region.
An accessible walk, ideal for relaxing and clearing the mind!
Start: Trondes soccer pitch
Marking: green ring
Distance: 6km
Duration: 2h
Hike route downloadable from the Sentiers de la Linotte website.
Deutsch :
Haben Sie Lust auf eine Auszeit im Grünen, zwischen kleinen Dörfern und friedlichen Landschaften?
Der Romont-Rundweg bietet Ihnen eine angenehme Schleife zwischen Trondes und Laneuveville-derrière-Foug im Herzen des Toulois.
Ein zugänglicher Spaziergang, ideal, um sich zu entspannen und den Geist zu lüften!
Start: Fußballplatz von Trondes
Markierung: grüner Ring
Entfernung: 6 km
Dauer: 2 Stunden
Wanderstrecke kann online auf der Website der Sentiers de la Linotte heruntergeladen werden.
Italiano :
Avete voglia di una pausa in campagna, tra piccoli villaggi e paesaggi tranquilli?
Il circuito del Romont offre un piacevole anello tra Trondes e Laneuveville-derrière-Foug, nel cuore della regione del Toulois.
Una passeggiata accessibile, ideale per rilassarsi e liberare la mente!
Partenza: campo di calcio di Trondes
Segnaletica: anello verde
Distanza: 6 km
Durata: 2 ore
Il percorso può essere scaricato dal sito web dei Sentiers de la Linotte.
Español :
¿Le apetece una escapada al campo, entre pequeños pueblos y paisajes tranquilos?
El circuito de Romont ofrece un agradable bucle entre Trondes y Laneuveville-derrière-Foug, en el corazón de la región de Toulois.
Un paseo accesible, ideal para relajarse y despejar la mente
Salida: campo de fútbol de Trondes
Señalización: anillo verde
Distancia: 6 km
Duración: 2 horas
El itinerario puede descargarse de la página web de Sentiers de la Linotte.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Système d’information touristique Lorrain