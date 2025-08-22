Circuit du Romont Trondes Meurthe-et-Moselle

Circuit du Romont Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du Romont 32 Rue du Genevaux 54570 Trondes Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Envie d’une parenthèse au vert, entre petits villages et campagne paisible ?

Le circuit du Romont vous propose une boucle agréable entre Trondes et Laneuveville-derrière-Foug, au coeur du Toulois.

Une balade accessible, idéale pour se détendre et s’aérer l’esprit !

Départ terrain de football de Trondes

Balisage anneau vert

Distance 6km

Durée 2h

Tracé de randonnée téléchargeable en ligne sur le site des Sentiers de la Linotte.

Facile

https://www.sentiers-de-la-linotte.com/

English :

Looking for a green break between small villages and peaceful countryside?

The Romont circuit offers a pleasant loop between Trondes and Laneuveville-derrière-Foug, in the heart of the Toulois region.

An accessible walk, ideal for relaxing and clearing the mind!

Start: Trondes soccer pitch

Marking: green ring

Distance: 6km

Duration: 2h

Hike route downloadable from the Sentiers de la Linotte website.

Deutsch :

Haben Sie Lust auf eine Auszeit im Grünen, zwischen kleinen Dörfern und friedlichen Landschaften?

Der Romont-Rundweg bietet Ihnen eine angenehme Schleife zwischen Trondes und Laneuveville-derrière-Foug im Herzen des Toulois.

Ein zugänglicher Spaziergang, ideal, um sich zu entspannen und den Geist zu lüften!

Start: Fußballplatz von Trondes

Markierung: grüner Ring

Entfernung: 6 km

Dauer: 2 Stunden

Wanderstrecke kann online auf der Website der Sentiers de la Linotte heruntergeladen werden.

Italiano :

Avete voglia di una pausa in campagna, tra piccoli villaggi e paesaggi tranquilli?

Il circuito del Romont offre un piacevole anello tra Trondes e Laneuveville-derrière-Foug, nel cuore della regione del Toulois.

Una passeggiata accessibile, ideale per rilassarsi e liberare la mente!

Partenza: campo di calcio di Trondes

Segnaletica: anello verde

Distanza: 6 km

Durata: 2 ore

Il percorso può essere scaricato dal sito web dei Sentiers de la Linotte.

Español :

¿Le apetece una escapada al campo, entre pequeños pueblos y paisajes tranquilos?

El circuito de Romont ofrece un agradable bucle entre Trondes y Laneuveville-derrière-Foug, en el corazón de la región de Toulois.

Un paseo accesible, ideal para relajarse y despejar la mente

Salida: campo de fútbol de Trondes

Señalización: anillo verde

Distancia: 6 km

Duración: 2 horas

El itinerario puede descargarse de la página web de Sentiers de la Linotte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Système d’information touristique Lorrain