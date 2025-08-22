Circuit du Roussard VTT La Chapelle-Saint-Fray Sarthe

Circuit du Roussard VTT

Circuit du Roussard VTT 72240 La Chapelle-Saint-Fray Sarthe Pays de la Loire

Distance : 13600.0

Ce circuit, en plus de vous proposer de nombreuse jolie vue sur la campagne environnante, vous offre plusieurs points d’intérêt comme l’église Saint Mamert, une croix en pierre et les ruines du Vau, vestiges d’une villa gallo-romaine dans un très bon état de conservation.

English :

As well as offering many beautiful views of the surrounding countryside, this circuit also features several points of interest, including the church of Saint Mamert, a stone cross and the ruins of Le Vau, the remains of a Gallo-Roman villa in a very good state of preservation.

Deutsch :

Diese Route bietet Ihnen nicht nur viele schöne Ausblicke auf die umliegende Landschaft, sondern auch mehrere Sehenswürdigkeiten wie die Kirche Saint Mamert, ein Steinkreuz und die Ruinen von Le Vau, die gut erhaltenen Überreste einer gallo-römischen Villa.

Italiano :

Oltre a offrire una serie di belle vedute sulla campagna circostante, questo percorso presenta anche diversi punti di interesse, tra cui la chiesa di Saint Mamert, una croce di pietra e le rovine di Le Vau, resti di una villa gallo-romana in ottimo stato di conservazione.

Español :

Además de ofrecer unas bonitas vistas de los alrededores, esta ruta cuenta con varios puntos de interés, como la iglesia de Saint Mamert, una cruz de piedra y las ruinas de Le Vau, restos de una villa galo-romana en muy buen estado de conservación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire