Circuit du Saut du Serf (n°9) Sillé-le-Guillaume Sarthe

Circuit du Saut du Serf (n°9)

Circuit du Saut du Serf (n°9) 72140 Sillé-le-Guillaume Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 26800.0 Tarif :

Parcours destiné aux vététistes plus confirmés permettant de découvrir la partie Est de la forêt domanaile de Sillé, et les sites du Saut du Serf et de Rochebrune.

English :

For more experienced mountain bikers, this route allows you to discover the eastern part of the Sillé state forest, and the Saut du Serf and Rochebrune sites.

Deutsch :

Eine Strecke für erfahrene Mountainbiker, auf der Sie den östlichen Teil des Staatswaldes von Sillé und die Orte Saut du Serf und Rochebrune entdecken können.

Italiano :

Questo percorso è pensato per gli appassionati di mountain bike più esperti e permette di scoprire la parte orientale della foresta nazionale del Sillé e i siti del Saut du Serf e di Rochebrune.

Español :

Esta ruta está diseñada para ciclistas de montaña más experimentados y permite descubrir la parte oriental del Bosque Nacional de Sillé y los parajes de Saut du Serf y Rochebrune.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire