Circuit du Saut du Serf (n°9) Sillé-le-Guillaume Sarthe
Circuit du Saut du Serf (n°9) Sillé-le-Guillaume Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Saut du Serf (n°9)
Circuit du Saut du Serf (n°9) 72140 Sillé-le-Guillaume Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 26800.0 Tarif :
Parcours destiné aux vététistes plus confirmés permettant de découvrir la partie Est de la forêt domanaile de Sillé, et les sites du Saut du Serf et de Rochebrune.
http://www.destinationcoco.com/
English :
For more experienced mountain bikers, this route allows you to discover the eastern part of the Sillé state forest, and the Saut du Serf and Rochebrune sites.
Deutsch :
Eine Strecke für erfahrene Mountainbiker, auf der Sie den östlichen Teil des Staatswaldes von Sillé und die Orte Saut du Serf und Rochebrune entdecken können.
Italiano :
Questo percorso è pensato per gli appassionati di mountain bike più esperti e permette di scoprire la parte orientale della foresta nazionale del Sillé e i siti del Saut du Serf e di Rochebrune.
Español :
Esta ruta está diseñada para ciclistas de montaña más experimentados y permite descubrir la parte oriental del Bosque Nacional de Sillé y los parajes de Saut du Serf y Rochebrune.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire