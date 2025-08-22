Circuit du Sec Iton Gaudreville-la-Rivière Eure

Circuit du Sec Iton

Circuit du Sec Iton Mairie de Gaudreville la Rivière 27190 Gaudreville-la-Rivière Eure Normandie

Durée : 180 Distance : 8500.0 Tarif :

Dans cet océan de verdure, la nature y reste intime et secrète elle se découvre tantôt dans la forêt, tantôt dans la vallée. L’Iton apparait et disparait au fil de la promenade. Si vous êtes avide de connaissances, de petits panneaux expliquant la flore sont disposés ça et là tout au long du circuit.

+33 2 32 30 76 42

English : Circuit du Sec Iton

In this ocean of green, nature remains intimate and mysterious, sometimes to be seen in the forest, sometimes in the valley. The river vanishes and comes back again into sight all along the walk. If you want to learn more, information panels scattered along the path provide details about the flora.

Deutsch :

In diesem grünen Meer bleibt die Natur intim und geheim: Sie lässt sich mal im Wald, mal im Tal entdecken. Der Fluss Iton taucht auf und verschwindet im Laufe des Spaziergangs. Wenn Sie wissensdurstig sind, finden Sie hier und da auf dem Rundweg kleine Schilder, die die Flora erklären.

Italiano :

In questo oceano di verde, la natura rimane intima e segreta: la si può scoprire a volte nella foresta, a volte nella valle. L’Iton appare e scompare mentre si cammina. Se volete saperne di più, lungo il percorso sono collocati piccoli pannelli che spiegano la flora.

Español :

En este océano de verdor, la naturaleza permanece íntima y secreta: se puede descubrir a veces en el bosque, a veces en el valle. El Iton aparece y desaparece a medida que avanzas. Si quiere saber más, a lo largo del recorrido hay pequeños paneles explicativos de la flora.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme