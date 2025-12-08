Circuit du sentier de l’Amitié Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Circuit du sentier de l’Amitié Saint-Dié-des-Vosges Vosges vendredi 1 mai 2026.
Circuit du sentier de l’Amitié Adultes A pieds
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du sentier de l’Amitié 88100 Saint-Dié-des-Vosges Vosges Grand Est
Durée : 180 Distance : 10000.0 Tarif :
Circuit de randonnée en forêt
Sainte-Marguerite Remémont
Distance 10 km pour 215 mètres de dénivelé.
Balisage croix verte et rouge.
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22
English :
Forest hiking trail
Sainte-Marguerite Remémont
Distance: 10 km, ascent 215 m.
Markings: green and red crosses.
Deutsch :
Rundgang durch den Wald
Sainte-Marguerite Remémont
Entfernung: 10 km bei 215 m Höhenunterschied.
Markierung: grünes und rotes Kreuz.
Italiano :
Passeggiate nella foresta
Sainte-Marguerite Remémont
Distanza: 10 km con una salita di 215 metri.
Segnaletica: croci verdi e rosse.
Español :
Paseos por el bosque
Sainte-Marguerite Remémont
Distancia: 10 km con un ascenso de 215 metros.
Señalización: cruces verdes y rojas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain