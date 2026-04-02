Circuit du sentier du fer Bérulle Aube

Circuit du sentier du fer Facile

Circuit du sentier du fer 10160 Bérulle Aube Grand Est

Durée : 120 Distance : 6170.0 Tarif :

Un circuit de découverte de 6 km présentant l’exploitation du fer au Moyen-âge en Pays d’Othe.

Facile

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English :

A 6 km discovery trail presenting iron mining in the Pays d?Othe in the Middle Ages.

Deutsch :

Ein 6 km langer Entdeckungsrundgang, der die Eisengewinnung im Mittelalter im Pays d’Othe vorstellt.

Italiano :

Un percorso di scoperta di 6 km che mostra come si estraeva il ferro nel Pays d’Othe nel Medioevo.

Español :

Recorrido de descubrimiento de 6 km que muestra cómo se extraía el hierro en el Pays d’Othe en la Edad Media.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-08-11 par Aube en Champagne Attractivité