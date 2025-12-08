CIrcuit du Sommerberg Niedermorschwihr Haut-Rhin

CIrcuit du Sommerberg

CIrcuit du Sommerberg 68230 Niedermorschwihr Haut-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 5300.0 Tarif :

Ce sentier portera vos pas au travers de ce terroir de prédilection des Riesling à travers les vignes avec comme récompense, une très belle vue sur Katzenthal.

http://www.tourisme-colmar.com/ +33 3 89 20 68 92

English :

This trail will lead you through the vineyards of this Riesling terroir, rewarded by a beautiful view of Katzenthal.

Deutsch :

Dieser Weg wird Ihre Schritte durch dieses bevorzugte Riesling-Terroir durch die Weinberge tragen und als Belohnung einen sehr schönen Blick auf Katzenthal bieten.

Italiano :

Questo percorso vi porterà attraverso i vigneti della regione del Riesling e vi ricompenserà con una splendida vista su Katzenthal.

Español :

Este sendero le llevará a través de los viñedos de la región de Riesling y le recompensará con una hermosa vista de Katzenthal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-07 par Système d’informations touristique Alsace