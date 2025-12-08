Circuit du Spitzemberg Frapelle Vosges
Circuit du Spitzemberg Frapelle Vosges vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Spitzemberg Adultes A pieds Difficulté moyenne
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du Spitzemberg 88490 Frapelle Vosges Grand Est
Durée : Distance : 11000.0 Tarif :
Circuit de randonnée en moyenne montagne
Frapelle
Distance 11 km pour 453 mètres de dénivelé.
Balisage rond jaune.
Difficulté moyenne
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22
English :
Mid-mountain hiking trails
Frapelle
Distance: 11 km, 453 m ascent.
Markings: yellow circle.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Frapelle
Entfernung: 11 km bei 453 m Höhenunterschied.
Markierung: gelber Kreis.
Italiano :
Percorsi escursionistici di media montagna
Frapelle
Distanza: 11 km con 453 metri di dislivello.
Segnalazione: cerchio giallo.
Español :
Rutas de senderismo de media montaña
Frapelle
Distancia: 11 km con 453 metros de desnivel.
Señalización: círculo amarillo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Système d’information touristique Lorrain