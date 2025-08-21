Circuit du terrain de manoeuvre Baccarat Meurthe-et-Moselle

Circuit du terrain de manoeuvre Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du terrain de manoeuvre 2 rue Adrien Michaut 54120 Baccarat Meurthe-et-Moselle Grand Est

Entre amis ou en famille, empruntez un des circuits pédestres de Baccarat labellisé par le Club Vosgien. Départ Hôtel de ville. Balisage anneaux bleus Distance 12 km Temps moyen de marche 3h. Curiosités Point de vue sur Baccarat, la ligne bleue des Vosges et la vallée de la Meurthe.

English :

With friends or family, take one of the Baccarat walking tours labelled by the Club Vosgien. Departure: Town Hall. Markings: blue rings Distance: 12 km Average walking time: 3 hours. Curiosities: Viewpoint on Baccarat, the blue line of the Vosges and the Meurthe valley.

Deutsch :

Mit Freunden oder der Familie können Sie eine der vom Vogesenclub ausgezeichneten Wanderrouten in Baccarat nutzen. Start: Rathaus der Stadt. Markierung: blaue Ringe Entfernung: 12 km Durchschnittliche Gehzeit: 3 Stunden. Sehenswürdigkeiten: Aussichtspunkt mit Blick auf Baccarat, die blaue Linie der Vogesen und das Tal der Meurthe.

Italiano :

Con gli amici o la famiglia, percorrete uno dei sentieri di Baccarat approvati dal Club Vosgien. Punto di partenza: Municipio. Segnaletica: anelli blu Distanza: 12 km Tempo medio di percorrenza: 3 ore. Curiosità: Punto panoramico su Baccarat, la linea blu dei Vosgi e la valle della Meurthe.

Español :

Con amigos o en familia, recorra uno de los senderos de Baccarat homologados por el Club Vosgien. Punto de partida: Ayuntamiento. Señalización: anillos azules Distancia: 12 km Tiempo medio de marcha: 3 horas. Curiosidades: Mirador sobre Baccarat, la línea azul de los Vosgos y el valle del Meurthe.

