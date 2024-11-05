Circuit du Val des Choues Essarois Côte-d’Or

Circuit du Val des Choues Essarois Côte-d’Or vendredi 1 août 2025.

Circuit du Val des Choues A pieds Facile

Circuit du Val des Choues 21290 Essarois Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Nous sommes ici à l’abbaye du Val des Choues en plein coeur du Parc national de forêts. Etrange lieu, silencieux et spirituel, qui semble perdu au milieu des bois mais qui change de visage dès la porte franchie. Que se cache t-il derrière l’Ordre du Val des Choues et pourquoi entend-on tout à coup ces aboiements ? A vous de voir.

Facile

English :

We are here at the Val des Choues Abbey in the heart of the National Forest Park. A strange place, silent and spiritual, which seems to be lost in the middle of the woods but which changes its face as soon as you enter the door. What is hidden behind the Order of the Val des Choues and why do we suddenly hear this barking? It’s up to you to find out.

Deutsch :

Wir befinden uns hier in der Abtei Val des Choues im Herzen des Nationalparks Wälder. Ein seltsamer, stiller und spiritueller Ort, der mitten im Wald verloren zu sein scheint, aber sein Gesicht ändert, sobald man durch die Tür tritt. Was verbirgt sich hinter dem Orden des Val des Choues und warum hört man plötzlich dieses Bellen? Es liegt an Ihnen, es herauszufinden.

Italiano :

Siamo all’Abbazia di Val des Choues, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste. Un luogo strano, silenzioso e spirituale, che sembra perso in mezzo ai boschi ma che cambia volto non appena si entra. Cosa c’è dietro l’Ordine della Val des Choues e perché all’improvviso sentiamo questo abbaiare? Sta a voi scoprirlo.

Español :

Estamos en la Abadía de Val des Choues, en el corazón del Parque Forestal Nacional. Un lugar extraño, silencioso y espiritual, que parece perdido en medio del bosque pero que cambia de cara nada más entrar. ¿Qué se esconde detrás de la Orden del Val des Choues y por qué de repente se oyen esos ladridos? Le toca a usted averiguarlo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data