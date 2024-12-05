Circuit du Westerberg Rosheim Bas-Rhin

Circuit du Westerberg Rosheim Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit du Westerberg

Circuit du Westerberg Parking du Neuland 67560 Rosheim Bas-Rhin Grand Est

Durée : 210 Distance : 10700.0 Tarif :

Le circuit « du Westerberg » vous emmènera sur les hauteurs de Rosenwiller et vous fera découvrir sa superbe table d’orientation !

http://www.mso-tourisme.com/ +33 3 88 50 75 38

English :

The circuit « du Westerberg » will take you to the heights of Rosenwiller and will make you discover its superb orientation table!

Deutsch :

Der Rundweg « du Westerberg » führt Sie auf die Anhöhen von Rosenwiller und zeigt Ihnen seine tolle Orientierungstafel!

Italiano :

Il circuito « Westerberg » vi porterà sulle alture di Rosenwiller e vi farà scoprire la sua superba tavola di orientamento!

Español :

El circuito « Westerberg » le llevará a las alturas de Rosenwiller y le hará descubrir su magnífica mesa de orientación

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-05 par Système d’informations touristique Alsace