Circuit Dun-Fontaine Saint-Clair Dun-sur-Meuse Meuse

Circuit Dun-Fontaine Saint-Clair Adultes A cheval Difficulté moyenne

Circuit Dun-Fontaine Saint-Clair rue de l’église 55110 Dun-sur-Meuse Meuse Grand Est

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Au départ de la forteresse médiévale de Dun-Haut, cette balade nous emmène jusqu’au point de vue de la butte de Jumont depuis le cimetière allemand au lieu-dit Sous-Vaux. Il rejoint ensuite le joli village forestier de Fontaine Saint Clair.

Le circuit est partiellement boisé. Le retour est moins pentu malgré Ia remontée à Dun-Haut.

English :

Starting from the medieval fortress of Dun-Haut, this walk takes us to the viewpoint of the Jumont mound from the German cemetery at the place called Sous-Vaux. It then joins the pretty forest village of Fontaine Saint Clair.

The circuit is partially wooded. The return is less steep despite the ascent to Dun-Haut.

Deutsch :

Ausgehend von der mittelalterlichen Festung Dun-Haut führt uns dieser Spaziergang vom deutschen Friedhof im Ort Sous-Vaux zum Aussichtspunkt Butte de Jumont. Anschließend erreicht er das hübsche Walddorf Fontaine Saint Clair.

Der Rundweg ist teilweise bewaldet. Der Rückweg ist trotz des Anstiegs in Dun-Haut weniger steil.

Italiano :

Partendo dalla fortezza medievale di Dun-Haut, questa passeggiata ci porta al punto di vista della collina di Jumont dal cimitero tedesco di Sous-Vaux. Si arriva quindi al grazioso villaggio boscoso di Fontaine Saint Clair.

Il percorso è parzialmente boscoso. Il viaggio di ritorno è meno ripido, nonostante la salita a Dun-Haut.

Español :

Partiendo de la fortaleza medieval de Dun-Haut, este paseo nos lleva al mirador del monte Jumont desde el cementerio alemán de Sous-Vaux. A continuación, conduce al bonito pueblo boscoso de Fontaine Saint Clair.

La ruta está parcialmente arbolada. El viaje de vuelta es menos empinado a pesar de la subida a Dun-Haut.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’information touristique Lorrain