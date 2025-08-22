Circuit Dun-Mont-devant-Sassey Dun-sur-Meuse Meuse

Circuit Dun-Mont-devant-Sassey Adultes A cheval Difficulté moyenne

Circuit Dun-Mont-devant-Sassey Rue de l’église 55110 Dun-sur-Meuse Meuse Grand Est

Durée : Distance : 14200.0

Au départ de Dun-haut, du parvis de l’église Notre-Dame de Bonne Garde, ce circuit offre un magnifique panorama sur la vallée de la Meuse. II franchit la vallée puis nous amène vers la colline de Mont-devant-Sassey avant de plonger vers le village pour revenir à Dun-sur-Meuse en longeant le fleuve.

Ce circuit peut être parcouru dans l’autre sens, au départ de l’église de Mont-devant-Sassey.

Difficulté moyenne

English :

Departing from Dun-haut, from the square in front of the church of Notre-Dame de Bonne Garde, this tour offers a magnificent panorama of the Meuse valley. It crosses the valley and then takes us to the hill of Mont-devant-Sassey before plunging down towards the village to return to Dun-sur-Meuse along the river.

This circuit can be taken in the other direction, starting from the church of Mont-devant-Sassey.

Deutsch :

Dieser Rundgang beginnt in Dun-haut auf dem Vorplatz der Kirche Notre-Dame de Bonne Garde und bietet einen herrlichen Ausblick auf das Maastal. Sie führt über das Tal und dann zum Hügel von Mont-devant-Sassey, bevor Sie in das Dorf eintauchen und entlang des Flusses nach Dun-sur-Meuse zurückkehren.

Dieser Rundweg kann auch in umgekehrter Richtung von der Kirche in Mont-devant-Sassey aus begangen werden.

Italiano :

Partendo da Dun-haut, dalla piazza della chiesa di Notre-Dame de Bonne Garde, questo percorso offre un magnifico panorama sulla valle della Mosa. Attraversa la valle e poi ci porta sulla collina di Mont-devant-Sassey prima di precipitare verso il villaggio per tornare a Dun-sur-Meuse lungo il fiume.

Questo percorso può essere seguito anche in senso inverso, partendo dalla chiesa di Mont-devant-Sassey.

Español :

Partiendo de Dun-haut, desde la plaza frente a la iglesia de Notre-Dame de Bonne Garde, esta ruta ofrece un magnífico panorama del valle del Mosa. Atraviesa el valle y luego nos lleva a la colina de Mont-devant-Sassey antes de lanzarse hacia el pueblo para volver a Dun-sur-Meuse por el río.

Esta ruta puede seguirse en la otra dirección, partiendo de la iglesia de Mont-devant-Sassey.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’information touristique Lorrain