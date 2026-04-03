Circuit en Forêt d’Othe Estissac Aube

Circuit en Forêt d’Othe Facile

Circuit en Forêt d’Othe 10190 Estissac Aube Grand Est

Durée : Distance : 52400.0 Tarif :

Circuit en Forêt d’Othe “ 55 km “ niveau moyen. A voir lors de votre circuit: l’église d’Estissac, les lavoirs d’Estissac, Fontvannes, Chennegy, Surençon et Villemoiron-en-Othe, la ferme de Champcharme (musée du cidre), le musée de l’Histoire paysanne à Aix-en-Othe (Thuisy), le centre de télécommunications spatiales de Bercenay-en-Othe.

Facile

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English :

Forêt d’Othe tour ? 55 km ? medium level. To see on your tour: the church at Estissac, the washhouses at Estissac, Fontvannes, Chennegy, Surençon and Villemoiron-en-Othe, the Champcharme farm (cider museum), the Musée de l’Histoire Paysanne at Aix-en-Othe (Thuisy), the space telecommunications center at Bercenay-en-Othe.

Deutsch :

Rundgang im Forêt d’Othe ? 55 km ? mittleres Niveau. Sehenswürdigkeiten auf dieser Tour: die Kirche von Estissac, die Waschhäuser von Estissac, Fontvannes, Chennegy, Surençon und Villemoiron-en-Othe, der Bauernhof von Champcharme (Apfelweinmuseum), das Museum der Bauerngeschichte in Aix-en-Othe (Thuisy), das Weltraum-Telekommunikationszentrum in Bercenay-en-Othe.

Italiano :

Tour della foresta di Othe ? 55 km ? livello medio. Da vedere durante il tour: la chiesa di Estissac, i lavatoi di Estissac, Fontvannes, Chennegy, Surençon e Villemoiron-en-Othe, la fattoria Champcharme (museo del sidro), il museo di storia rurale di Aix-en-Othe (Thuisy), il centro di telecomunicazioni spaziali di Bercenay-en-Othe.

Español :

Recorrido de 55 km por la Forêt d’Othe, de nivel medio. Lugares de interés: la iglesia de Estissac, los lavaderos de Estissac, Fontvannes, Chennegy, Surençon y Villemoiron-en-Othe, la granja Champcharme (museo de la sidra), el museo de historia rural de Aix-en-Othe (Thuisy), el centro de telecomunicaciones espaciales de Bercenay-en-Othe.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2011-08-08 par Aube en Champagne Attractivité