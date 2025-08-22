Circuit « En suivant Buffévent » Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Circuit En suivant Buffévent
Circuit En suivant Buffévent Le Bourg 03360 Saint-Bonnet-Tronçais Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Le Comte de Buffévent, grand nom des Eaux et Forêts au XIXème siècle, a fait entrer Tronçais dans l’histoire.
http://paysdetroncais.fr/ +33 4 70 05 11 44
English :
The Count of Buffévent, a great name in the 19th century in the field of water and forests, made Tronçais enter the history books.
Deutsch :
Der Comte de Buffévent, ein großer Name der Eaux et Forêts im 19. Jahrhundert, hat Tronçais in die Geschichte eingehen lassen.
Italiano :
Il Comte de Buffévent, grande nome del settore idrico e forestale del XIX secolo, ha fatto entrare Tronçais nella storia.
Español :
El Conde de Buffévent, un gran nombre del agua y la silvicultura del siglo XIX, hizo que Tronçais pasara a la historia.
