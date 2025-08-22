Circuit entre fleuve et vallée Trois-Palis Charente

Circuit entre fleuve et vallée

Circuit entre fleuve et vallée Parking école 16730 Trois-Palis Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Sur le plateau calcaire, vous serez immergé au cœur du vignoble du Cognac, puis, par le chemin de halage, vous remonterez paisiblement le cours de la Charente pour rejoindre l’église Notre-Dame dans le bourg de Trois-Palis et sa fameuse chocolaterie.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

On the limestone plateau, you’ll be immersed in the heart of the Cognac vineyards, before taking the towpath up the Charente to reach the Notre-Dame church in the village of Trois-Palis and its famous chocolate factory.

Deutsch :

Auf dem Kalksteinplateau tauchen Sie in das Herz der Cognac-Weinberge ein, bevor Sie auf dem Treidelpfad friedlich den Lauf der Charente hinaufwandern, um die Kirche Notre-Dame in der Ortschaft Trois-Palis mit ihrer berühmten Schokoladenfabrik zu erreichen.

Italiano :

Sull’altopiano calcareo, sarete immersi nel cuore dei vigneti di Cognac, prima di prendere l’alzaia che risale la Charente per raggiungere la chiesa di Notre-Dame nel villaggio di Trois-Palis e la sua famosa fabbrica di cioccolato.

Español :

En la meseta calcárea, se sumergirá en el corazón de los viñedos de Cognac, antes de tomar el camino de sirga que remonta la Charente para llegar a la iglesia de Notre-Dame, en el pueblo de Trois-Palis, y a su famosa fábrica de chocolate.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-18 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme