Circuit entre les deux ponts Nersac Charente

Circuit entre les deux ponts Nersac Charente vendredi 1 août 2025.

Circuit entre les deux ponts

Circuit entre les deux ponts Rue d’Épagnac 16440 Nersac Charente Nouvelle-Aquitaine

La première partie de ce circuit offre, depuis le plateau, de belles perspectives sur les villages alentours, puis la seconde partie remonte tranquillement le cours du fleuve Charente.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

The first part of this circuit offers beautiful views of the surrounding villages from the plateau, then the second part gently follows the course of the Charente River.

Deutsch :

Der erste Teil dieses Rundwegs bietet von der Hochebene aus schöne Aussichten auf die umliegenden Dörfer. Der zweite Teil führt dann gemächlich den Flusslauf der Charente hinauf.

Italiano :

La prima parte di questo percorso offre splendide viste sui villaggi circostanti dall’altopiano, prima che la seconda parte si snodi dolcemente lungo il corso del fiume Charente.

Español :

La primera parte de esta ruta ofrece hermosas vistas de los pueblos de los alrededores desde la meseta, antes de que la segunda serpentee suavemente remontando el curso del río Charente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-16 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme