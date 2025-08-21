Circuit entre Loire et canal Chécy Loiret

Circuit entre Loire et canal A pieds

Circuit entre Loire et canal Chemin des pâtures 45430 Chécy Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 11600.0 Tarif :

Cette balade recèle de jolies vues sur la Loire et sur le canal d’Orléans. Peut-être aurez vous la chance d’apercevoir le castor ou la cistude (tortue d’eau douce) ainsi que de multiples oiseaux.

English : Between the Loire and the canal

This route offers some beautiful views over the Loire and the Orléans canal. You may even catch a glimpse of a few beavers or pond turtles, as well as some of the region’s many species of birds.

Deutsch :

Diese Wanderung bietet schöne Ausblicke auf die Loire und den Kanal von Orléans. Vielleicht haben Sie Glück und sehen den Biber oder die Zistode (Süßwasserschildkröte) sowie zahlreiche Vögel.

Italiano :

Questa passeggiata offre una splendida vista sulla Loira e sul canale di Orléans. Potreste avere la fortuna di avvistare il castoro o la cistude (tartaruga d’acqua dolce) e molti uccelli.

Español :

Este paseo guarda en secreto unas preciosas vistas sobre el Loira y el canal de Orleans. Además, probablemente la suerte te acompañe y puedas observar a los castores o a las galápagos (tortuga de agua dulce), así como a numerosas especies de aves.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire