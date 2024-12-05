Circuit entre rocher et château Mollkirch Bas-Rhin

Circuit entre rocher et château Mollkirch Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit entre rocher et château

Circuit entre rocher et château Rue de la Gare 67190 Mollkirch Bas-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 15000.0 Tarif :

Partez en randonnée à la découverte du Château de Guirbaden en passant par le rocher du Grauschlag !

http://www.mso-tourisme.com/ +33 3 88 50 75 38

English :

Take a hike to discover Guirbaden Castle via the Grauschlag rock!

Deutsch :

Machen Sie eine Wanderung und entdecken Sie die Burg Guirbaden über den Grauschlag-Felsen!

Italiano :

Fate un’escursione alla scoperta del Castello di Guirbaden attraverso la roccia Grauschlag!

Español :

Haga una excursión para descubrir el castillo de Guirbaden a través de la roca Grauschlag

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-05 par Système d’informations touristique Alsace