Circuit entre vignes et Nouère Asnières-sur-Nouère Charente

Circuit entre vignes et Nouère

Circuit entre vignes et Nouère Lavoir du Bourg 16290 Asnières-sur-Nouère Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Suivez la Voie Verte, ancienne voie ferrée du P’tit Rouillat. Cheminez entre vignes, petits bois et cultures avant de retrouver la Nouère au charmant village de Gouthiers.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

Follow the Voie Verte, the former P’tit Rouillat railroad line. Wind your way through vineyards, small woods and farmland before rejoining the Nouère at the charming village of Gouthiers.

Deutsch :

Folgen Sie dem Voie Verte, der ehemaligen Eisenbahnstrecke von P’tit Rouillat. Wandern Sie zwischen Weinbergen, kleinen Wäldern und Anbauflächen, bevor Sie im charmanten Dorf Gouthiers wieder auf den Fluss Nouère treffen.

Italiano :

Seguite la Voie Verte, l’ex linea ferroviaria P’tit Rouillat. Si snoda tra vigneti, piccoli boschi e terreni agricoli prima di ricongiungersi alla Nouère presso l’incantevole villaggio di Gouthiers.

Español :

Siga la Voie Verte, la antigua línea de ferrocarril de P’tit Rouillat. Atraviese viñedos, pequeños bosques y tierras de cultivo antes de volver a unirse al Nouère en el encantador pueblo de Gouthiers.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-18 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme