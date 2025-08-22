Circuit équestre de Parigné-le-Polin Parigné-le-Pôlin Sarthe

Circuit équestre de Parigné-le-Polin

Circuit équestre de Parigné-le-Polin 72330 Parigné-le-Pôlin Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 20000.0 Tarif :

Aire d’accueil aménagée le Pré-Bignon , située à l’entrée du village de Parigné-le-Pôlin. Bivouac possible pour les groupes de cavaliers. L’ensemble du parcours est accessible aux attelages.

http://board.cirkwi.com/circuits/mes_circuits/#cdf_id_circuit=37680 +33 2 43 95 00 60

English :

Reception area le Pré-Bignon , located at the entrance of the village of Parigné-le-Pôlin. Bivouac possible for groups of riders. The whole course is accessible to the carriages.

Deutsch :

Ausgestatteter Empfangsbereich le Pré-Bignon , am Eingang des Dorfes Parigné-le-Pôlin gelegen. Biwak für Reitergruppen möglich. Die gesamte Strecke ist für Pferdegespanne zugänglich.

Italiano :

Area di accoglienza Le Pré-Bignon , situata all’ingresso del villaggio di Parigné-le-Pôlin. Possibilità di bivacco per gruppi di ciclisti. L’intero percorso è accessibile alle carrozze a cavalli.

Español :

Recepción Le Pré-Bignon , situada a la entrada del pueblo de Parigné-le-Pôlin. Posibilidad de vivac para grupos de jinetes. Todo el recorrido es accesible para los coches de caballos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-04 par eSPRIT Pays de la Loire