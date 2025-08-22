Circuit Escapade insolite dans le bocage Noyant-d’Allier Allier

Circuit Escapade insolite dans le bocage

Circuit Escapade insolite dans le bocage Place du Marché 03210 Noyant-d’Allier Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit très vallonné de 72 kilomètres pour 670 mètres de dénivelé démarre à Noyant-d’Allier.

http://www.tourisme-bocage.fr/ +33 4 70 67 09 79

English :

This very hilly 72-kilometre circuit with 670 metres of ascent starts in Noyant-d?Allier.

Deutsch :

Diese sehr hügelige Strecke von 72 Kilometern mit 670 Höhenmetern beginnt in Noyant-d’Allier.

Italiano :

Il percorso ondulato di 72 chilometri e 670 metri inizia a Noyant-d’Allier.

Español :

La ruta ondulada de 72 kilómetros y 670 metros comienza en Noyant-d’Allier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme