Circuit Escapade insolite dans le bocage Noyant-d’Allier Allier
Circuit Escapade insolite dans le bocage Noyant-d’Allier Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit Escapade insolite dans le bocage
Circuit Escapade insolite dans le bocage Place du Marché 03210 Noyant-d’Allier Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Ce circuit très vallonné de 72 kilomètres pour 670 mètres de dénivelé démarre à Noyant-d’Allier.
http://www.tourisme-bocage.fr/ +33 4 70 67 09 79
English :
This very hilly 72-kilometre circuit with 670 metres of ascent starts in Noyant-d?Allier.
Deutsch :
Diese sehr hügelige Strecke von 72 Kilometern mit 670 Höhenmetern beginnt in Noyant-d’Allier.
Italiano :
Il percorso ondulato di 72 chilometri e 670 metri inizia a Noyant-d’Allier.
Español :
La ruta ondulada de 72 kilómetros y 670 metros comienza en Noyant-d’Allier.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme