Circuit Explorer Autrement Champdolent Champdolent Charente-Maritime

Circuit Explorer Autrement Champdolent

Circuit Explorer Autrement Champdolent 17430 Champdolent Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

A l’aide d’un smartphone ou d’un GPS, partez à la découverte du patrimoine riche et insoupçonné. Point de départ parking de l’église.

Deutsch :

Entdecken Sie mithilfe eines Smartphones oder eines GPS-Geräts das reiche und ungeahnte Kulturerbe. Startpunkt: Parkplatz der Kirche.

Italiano :

Utilizzate il vostro smartphone o il GPS per scoprire questo ricco e insospettabile patrimonio. Punto di partenza: parcheggio della chiesa.

Español :

Utilice su smartphone o GPS para descubrir este rico e insospechado patrimonio. Punto de partida: aparcamiento de la iglesia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme