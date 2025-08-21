Circuit Explorer Autrement Romazières Romazières Charente-Maritime

Circuit Explorer Autrement Romazières Romazières Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.

Circuit Explorer Autrement Romazières

Circuit Explorer Autrement Romazières Parking de l’église 17510 Romazières Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Partez à la découverte du patrimoine riche et insoupçonné de Romazières. C’est ici une belle idée de balade en famille.

  +33 5 46 33 08 38

English :

false

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das reiche und ungeahnte Kulturerbe von Romazières. Dies ist eine schöne Idee für einen Spaziergang mit der Familie.

Italiano :

Scoprite il ricco e insospettabile patrimonio di Romazières. È un’ottima idea per una gita in famiglia.

Español :

Descubra el rico e insospechado patrimonio de Romazières. Es una gran idea para una excursión en familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme