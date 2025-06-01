Circuit Explorer Autrement Saleignes Saleignes Charente-Maritime
Circuit Explorer Autrement Saleignes Saleignes Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.
Circuit Explorer Autrement Saleignes
Circuit Explorer Autrement Saleignes Parking de l’église 17510 Saleignes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Partez à la découverte du patrimoine riche et insoupçonné de Saleignes. C’est ici une belle idée de balade en famille
+33 5 46 33 02 11
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das reiche und ungeahnte Kulturerbe von Saleignes. Dies ist eine schöne Idee für einen Familienspaziergang
Italiano :
Scoprite il ricco e insospettabile patrimonio di Saleignes. È un’ottima idea per una gita in famiglia
Español :
Descubra el rico e insospechado patrimonio de Saleignes. Es una gran idea para una excursión en familia
