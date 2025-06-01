Circuit Explorer Autrement Villiers Couture Villiers-Couture Charente-Maritime

Circuit Explorer Autrement Villiers Couture Villiers-Couture Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Circuit Explorer Autrement Villiers Couture

Circuit Explorer Autrement Villiers Couture Parking de la mairie 17510 Villiers-Couture Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Partez à la découverte du patrimoine riche et insoupçonné de Villiers Couture, aux confins des Vals de Saintonge, et loin des centres urbains.

+33 5 46 33 02 46

English :

false

Deutsch :

Entdecken Sie das reiche und unvermutete Kulturerbe von Villiers Couture am Rande der Vals de Saintonge und weit entfernt von den städtischen Zentren.

Italiano :

Scoprite il ricco e insospettabile patrimonio di Villiers Couture, ai margini della Vals de Saintonge, lontano dai centri urbani.

Español :

Descubra el rico e insospechado patrimonio de Villiers Couture, al borde de los Vals de Saintonge, lejos de los centros urbanos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme