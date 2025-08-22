Circuit | Fins bois fine liège | Champmillon Champmillon Charente

Circuit | Fins bois fine liège | Champmillon

Circuit | Fins bois fine liège | Champmillon
847 Route de la Charente
16290 Champmillon
Charente
Nouvelle-Aquitaine

Entre fleuve et vallon, ce charmant village surprend par sa diversité.

A la croisée des chemins, il permet de côtoyer vignes et lavoirs, bois et prairies et de longer le fleuve presque sauvage, continuant sur le village de Mosnac-Saint-Simeux.

Between river and valley, this charming village is surprisingly diverse.

At the crossroads, you’ll pass vineyards and washhouses, woods and meadows, and follow the almost wild river, continuing on to the village of Mosnac-Saint-Simeux.

Deutsch :

Zwischen Fluss und Tal überrascht dieses charmante Dorf mit seiner Vielfalt.

An der Kreuzung der Wege führt es an Weinbergen und Waschhäusern, Wäldern und Wiesen vorbei und am fast wilden Fluss entlang, der weiter in das Dorf Mosnac-Saint-Simeux führt.

Italiano :

Incastonato tra il fiume e la valle, questo incantevole villaggio è sorprendentemente vario.

All’incrocio si incontrano vigneti e lavatoi, boschi e prati, si costeggia il fiume quasi selvaggio e si prosegue fino al villaggio di Mosnac-Saint-Simeux.

Español :

Enclavado entre el río y el valle, este encantador pueblo sorprende por su diversidad.

En el cruce, pasará por viñedos y lavaderos, bosques y prados, y bordeará el río casi salvaje, para continuar hasta el pueblo de Mosnac-Saint-Simeux.

