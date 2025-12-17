Circuit Georges Gallay Neuilly-en-Donjon Allier

Circuit Georges Gallay

Vous pourrez également visiter l’église romane Sainte Marie Madeleine du XIe siècle classée Monument Historique et le site des Bécauds (maison bourgeoise, lavoir, pigeonnier, le parc où se trouve le caveau de M. Georges Gallay).

English :

You can also visit the 11th-century Romanesque church of Sainte Marie Madeleine, listed as a Historic Monument, and the Bécauds site (town house, washhouse, dovecote, and the park containing the Georges Gallay vault).

Deutsch :

Sie können auch die romanische Kirche Sainte Marie Madeleine aus dem 11. Jahrhundert, die unter Denkmalschutz steht, und den Ort Les Bécauds (Bürgerhaus, Waschhaus, Taubenschlag, den Park, in dem sich die Gruft von M. Georges Gallay befindet) besichtigen.

Italiano :

È inoltre possibile visitare la chiesa romanica dell’XI secolo di Sainte Marie Madeleine, classificata come Monumento Storico, e il sito di Bécauds (casa comunale, lavatoio, colombaia e il parco in cui si trova la tomba di Georges Gallay).

Español :

También podrá visitar la iglesia románica del siglo XI de Sainte Marie Madeleine, declarada Monumento Histórico, y el yacimiento de Bécauds (casa consistorial, lavadero, palomar y el parque en el que se encuentra el panteón del Sr. Georges Gallay).

