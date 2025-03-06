CIRCUIT GERGUE Saint-Colomban Loire-Atlantique
Distance : 10600.0
Circuit de découverte autour d’un bocage humide classé « Réserve Naturelle Régionale ».
English :
Discovery circuit around a wet bocage classified as a « Regional Nature Reserve ».
Deutsch :
Entdeckungsrundgang um eine feuchte Heckenlandschaft, die als « Regionales Naturreservat » eingestuft wurde.
Italiano :
Escursione alla scoperta di un bocage umido classificato come « Riserva naturale regionale ».
Español :
Recorrido de descubrimiento por un bocage húmedo clasificado como « Reserva Natural Regional ».
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-06 par eSPRIT Pays de la Loire