CIRCUIT GRAVEL 1 LE P’TIT TOUR DE BESSILLES ESPACE VTT/GRAVEL CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE Montagnac Hérault vendredi 1 août 2025.

Durée : 30 Distance : 600.0 Tarif :

Un circuit VTT et gravel très facile recommandé aux débutants et aux familles. Sur le parc départemental de Bessilles, vous pourrez également pratiquer les activités de tennis, multisports, natation (piscine), minigolf et jeux d’enfants, accrobranche, balades sensorielles, tir à l’arc, trottinette électrique, paintball et louer vos VTT.

https://www.capdagde.com/ +33 4 67 01 04 04

Un circuito di mountain bike e di ghiaia molto facile, consigliato ai principianti e alle famiglie. Il parco dipartimentale di Bessilles offre anche tennis, multisport, nuoto (piscina), minigolf e giochi per bambini, arrampicata sugli alberi, passeggiate sensoriali, tiro con l’arco, scooter elettrici, paintball e noleggio di mountain bike.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-17 par Hérault Tourisme