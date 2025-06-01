CIRCUIT GRAVEL 21: LE GRAND SALAN ESPACE VTT/GRAVEL CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE Vias Hérault

Partez à la découverte du circuit gravel et VTC n°21 Le Grand Salan au départ de Vias, un itinéraire facile entre nature préservée et patrimoine d’exception. En chemin, longez le mythique Canal du Midi et admirez les impressionnants ouvrages du Libron, puis poursuivez vers les paysages sauvages du site Natura 2000 de la Grande Maïre à Portiragnes.

https://www.capdagde.com/ +33 4 67 21 76 25

Italiano :

Scoprite il circuito sterrato e VTC n. 21 ? Le Grand Salan da Vias, un percorso facile attraverso un paesaggio incontaminato e un patrimonio eccezionale. Lungo il percorso, seguite il leggendario Canal du Midi e ammirate le imponenti strutture del Libron, per poi proseguire verso i paesaggi selvaggi del sito Natura 2000 della Grande Maïre a Portiragnes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme