Circuit Gravel 46 km Entre Limagne et bords de Sioule Gannat Allier

Circuit Gravel 46 km Entre Limagne et bords de Sioule Départ de l'office de Tourisme de Gannat 03800 Gannat Allier Auvergne-Rhône-Alpes

20 premiers km au profil très facile sur les chemins blancs de la Limagne, le profil du parcours s’élève peu à peu pour emprunter un tronçon sauvage des gorges de la Sioule en contre bas de St Bonnet de Rochefort.

English :

The first 20 km have a very easy profile on the white Limagne paths, before gradually rising to take in a wild stretch of the Sioule gorges below St Bonnet de Rochefort.

Deutsch :

die ersten 20 km verlaufen sehr leicht auf den weißen Wegen der Limagne. Das Profil der Strecke steigt nach und nach an, um einen wilden Abschnitt der Sioule-Schlucht unterhalb von St Bonnet de Rochefort zu durchlaufen.

Italiano :

i primi 20 km sono molto facili sui sentieri bianchi della Limagne, il profilo del percorso sale gradualmente fino a raggiungere un tratto selvaggio delle gole della Sioule sotto St Bonnet de Rochefort.

Español :

los primeros 20 km son muy fáciles por los caminos blancos de la Limagne, el perfil del recorrido se eleva gradualmente para tomar un tramo salvaje de las gargantas del Sioule por debajo de St Bonnet de Rochefort.

