Circuit gravel boucle Guebwiller Wuenheim Bergholtz Guebwiller Haut-Rhin vendredi 1 mai 2026.
Circuit gravel boucle Guebwiller Wuenheim Bergholtz 3 rue du 4 Février 68500 Guebwiller Haut-Rhin Grand Est
Durée : 150 Distance : 26000.0 Tarif :
Circuit gravel de niveau intermédiaire (26 km et 552 m de dénivelé positif cumulé) entre forêt, plaine et vignoble.
http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Intermediate-level gravel circuit (26 km and 552 m ascent) between forest, plain and vineyards.
Deutsch :
Gravel-Route mit mittlerem Schwierigkeitsgrad (26 km und 552 m kumulierter positiver Höhenunterschied) zwischen Wald, Ebene und Weinbergen.
Italiano :
Circuito sterrato di livello intermedio (26 km e 552 m di dislivello) tra bosco, pianura e vigneti.
Español :
Circuito de grava de nivel intermedio (26 km y 552 m de ascenso) entre bosque, llanura y viñedos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-17 par Système d’informations touristique Alsace
