Circuit Gravel N°10 Saumur Saumur Maine-et-Loire

Durée : Distance : 26700.0 Tarif :

Situé entre Loire et coteau, ce parcours Gravel vous offrira de magnifiques paysages. $

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Located between the Loire and the hillsides, this Gravel course offers magnificent scenery

Deutsch :

Diese zwischen Loire und Hügel gelegene Gravel-Strecke bietet Ihnen wunderschöne Landschaften. $

Italiano :

Situato tra la Loira e le colline, questo percorso di ghiaia offre uno scenario magnifico

Español :

Situado entre el Loira y las colinas, este campo de grava ofrece unos paisajes magníficos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-09 par Anjou tourime